Barezão: Morgado prega mudança de postura do Operário contra queda

As três rodadas finais da primeira fase reservam duelos diretos para o Operário na luta para fugir do rebaixamento à Série B, contra Rio Negro, Iranduba e RPE Parintins. Com pouco tempo para treinar e fazer mudanças drásticas, Morgado sabe do caráter decisivo e a necessidade de pontuar no sábado (19).

“Temos que melhorar muita coisa, arrumar a casa. Cheguei ontem, fizemos somente um treino de posicionamento tático, mas temos que melhorar a postura. Se não me engano, sofremos o segundo gol aos novent minutos. Se perdêssemos de um a zero para o Amazonas, não levaríamos pontos pra casa, mas seria uma imagem totalmente diferente. Sofremos o segundo gol e largamos o jogo. Isso não pode acontecer, temos que estar em alerta máximo”, disse.

Manaus/am - Último na tabela do Campeonato Amazonense, a situação do Operário é preocupante e o risco de rebaixamento é iminente. Mas o clube tem buscado alternativas de mudar esse cenário.

