Barcelona perde do Benfica e se complica na Champions

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda sem vencer na Champions League, o Barcelona corre risco de não sobreviver à fase de grupos pela primeira vez desde a temporada 2000/01. Nesta quarta-feira (29), o time espanhol foi derrotado por 3 a 0 pelo Benfica, em Lisboa.

Foi o segundo resultado negativo da equipe comandada por Ronald Koeman, também atropelada na estreia: 3 a 0 para o Bayern de Munique por 3 a 0, na Espanha.

O saldo negativo de seis gols é reflexo não só da fragilidade defensiva mas também de um ataque inoperante. O time espanhol teve seis finalizações contra os portugueses, mas nenhuma certa. Enquanto isso, os donos da casa chutaram ao gol 12 vezes. Além dos três gols, exigiram seis defesas de Ter Stegen.

Na primeira temporada desde 2002/03 em que inicia o principal torneio de clubes da Europa sem contar com o argentino Lionel Messi, recém-transferido para o PSG, o Barcelona está na lanterna do Grupo E. O líder é o Bayern, com seis pontos, seguido do Benfica, com quatro. O Dínamo, em terceiro, tem um.

Na edição 2000/01, os catalães somaram oito pontos na fase de grupos, terminando em terceiro no Grupo H, atrás de Milan (11) e Leeds United (9).

Nesta quarta, fepois de um empate sem gols com o Dínamo na estreia, o Benfica contou com dois gols de Darwin Nunez —o primeiro aos três minutos de jogo e o segundo aos 34 da etapa final— e um de Rafa Silva —aos 24 do segundo tempo— para superar os espanhóis. O time azul-grená terminou a partida com um a menos, com Eric Garcia expulso a cinco minutos do fim.

Em busca dos primeiros pontos na Champions, o Barcelona voltará a campo pela competição no dia 20 de outubro, quando vai enfrentar o Dínamo no Camp Nou.

Até lá, a pressão no clube catalão deve ser alta. O desempenho também é decepcionante no Campeonato Espanhol: os comandados de Koeman ocupam apenas a sexta colocação.

MANCHESTER VENCE A PRIMEIRA

O Manchester United lutou até o último minuto nesta quarta-feira (29) para somar seus primeiros pontos na Champions League. Em casa, a equipe inglesa saiu atrás do Villarreal, gol de Paco Alcácer, mas buscou a virada com um gol do brasileiro Alex Telles e outro de Cristiano Ronaldo, já no final dos acréscimos.

Na estreia, o United havia perdido do Young Boys, por 2 a 1, de virada. Na próxima rodada, os ingleses vão enfrentar a Atalanta, no dia 20 de outubro, na Itália.

*

VEJA OS JOGOS DA SEGUNDA RODADA DA FASE DE GRUPOS

Terça (28)

Shaktar Donetsk (UCR) 0 x 0 Inter de Milão (ITA)

Ajax (HOL) 2 x 0 Besiktas (TUR)

Real Madrid (ESP) 1 x 2 Sheriff (MDA)

Milan (ITA) 1 x 2 Atlético de Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (ALE) 1 x 0 Sporting (POR)

PSG (FRA) 2 x 0 Manchester City (ING)

Porto (POR) 1 x 5 Liverpool (ING)

RB Leipzig (ALE) 1 x 2 Clube Brugge (BEL)

Quarta (29)

Atalanta (ITA) 1 x 0 Young Boys (SUI)

Zenit (RUS) 4 x 0 Malmo (SUE)

Wolfsburg (ALE) 1 x 1 Sevilla (ESP)

Bayern de Munique (ALE) 5 x 0 Dínamo (UCR) ​

RB Salzburg (AUS) 2 x 1 Lille (FRA)

Juventus (ITA) 1 x 0 Chelsea (ING)

Benfica (POR) 3 x 0 Barcelona (ESP)

Manchester United (ING) 2 x 1 Villareal (ESP)