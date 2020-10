Barcelona decepciona de novo e é derrotado pelo Getafe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona tropeçou pela segunda vez consecutiva no Campeonato Espanhol. Depois de empatar com o Sevilla na rodada passada, o time piorou e perdeu para o Getafe neste sábado (17), por 1 a 0, fora de casa, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Getafe chegou a 10 pontos na tabela e avançou para vice-liderança. O Barcelona, por sua vez, ficou com 7 pontos e ocupa o nono lugar.

O gol do Getafe saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Jaime Mata cobrou com capricho a penalidade e abriu o placar para a equipe mandante.

Na próxima rodada o Getafe enfrentará o Granada-ESP em jogo marcado para 25 de outubro de 2020, às 14h30, no Alfonso Pérez, em Getafe, enquanto o Barcelona vai encarar o rival o Real Madrid no Camp Nou, em Barcelona, no sábado (24) às 11h.