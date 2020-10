Atlético-MG confirma chegada de Matías Zaracho até outubro de 2025

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG oficializou na tarde deste sábado (17) a contratação do meia Matías Zaracho, 22. O jogador argentino assina contrato com o Galo até 2025 e chega ao clube com o aporte de Rubens e Rafael Menin, parceiros que já investiram milhares de reais na contração de reforços para o time alvinegro.

Matías Zaracho, revelado nas categorias de base do Racing-ARG, custou R$ 33,1 milhões ao Atlético-MG. O clube alvinegro comprou 50% dos direitos econômicos do jovem meio-campista.

Em suas primeiras palavras como jogador atleticano, Zaracho mostrou muita vontade de começar os seus trabalhos na Cidade do Galo.

"Muito ansioso, contente por estar neste clube e com muita vontade de começar (...) Jogo como armador em qualquer posição do meio-campo. Com muita chegada, muito jogo e resistência. Sempre jogando para cima", disse o novo reforço alvinegro, que assinou contrato até outubro de 2025.

Matías Zaracho defendeu a seleção principal da Argentina em uma convocação no ano de 2019. O presidente do Racing-ARG, ao UOL Esporte, fez elogios ao jogador e falou exatamente sobre o potencial da joia das "canteras" do clube.

"É sim um jogador nível de selecionável", disse Victor Blanco, mandatário do Racing-ARG, ao UOL.