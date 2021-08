Barcelona anuncia saída de Lionel Messi

Messi foi o maior jogador da história do clube com 672 gols, 4 títulos da Champions, e 3 mundiais.

Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. As partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do Clube não tenham sido finalmente satisfeitos.

"Embora tenha havido um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, não foi possível formalizá-lo devido a obstáculos econômicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga).

Fim de uma era. Lionel Messi deixou o Barcelona após 21 anos. O clube anunciou a saída do atacante nesta quinta-feira (5) afirmando que havia interesse entre as partes em renovar o contrato, mas devido a regra imposto pelo La Liga a renovação não foi possível.

