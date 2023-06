Barcelona acerta com promessa senegalesa e coloca multa de R$ 2,1 bilhões

"Estou muito feliz porque realizei meu sonho de criança. Sempre sonhei em jogar no Barça. Tinha fotos no meu quarto, na minha cama. Desde criança sempre sonhei em jogar na Espanha, principalmente pelo Barcelona. Vou dar tudo dentro e fora de campo porque o clube confiou em mim. É um sonho jogar por um clube tão grande", disse.

O zagueiro senegalês, de 18 anos, vestirá a camisa do Barcelona nas próximas quatro temporadas, com seu contrato sendo até 2027.

