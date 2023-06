Bahia faz no fim, vence e impõe primeira derrota ao Palmeiras no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (20), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Thaciano, aos 47 do segundo tempo, marcou o único gol da partida.

O goleiro do time da casa quase entregou com um frango, mas conseguiu se corrigir e tirou no limite da linha. O VAR foi acionado e verificou que a bola não entrou por inteiro.

O Alviverde segue na vice-liderança, com 22 pontos, mas perdeu a chance de dormir na liderança. O Botafogo, com 24, visita o Cuiabá amanhã (22).

Já o Bahia subiu para a para a 14ª colocação, com 12. A equipe voltou a vencer na competição após seis jogos.

O Palmeiras volta a campo no domingo (25) para enfrentar justamente o líder Botafogo, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília). Já o Bahia visita o Fluminense no sábado (24), às 18h30.

O JOGO

O Bahia começou envolvendo o Alviverde, que se defendia da pressão em território inimigo. Os mandantes, no entanto, perderam o ímpeto após o início acalorado.

O Palmeiras reagiu e passou a se impor sobre o adversário. Os visitantes acordaram no decorrer do primeiro tempo, encurralaram o time da casa e tiveram as principais chances.

Os comandados por Abel ficaram, duas vezes, a detalhes de inaugurar o placar antes do intervalo. Primeiro com Endrick, que não conseguiu completar um cruzamento, e depois com Artur, que quase se consagrou com o que seria um frango de Marcos Felipe.

O segundo tempo teve domínio palestrino, mas terminou com vitória do Bahia. O Palmeiras voltou dominante, mas acabou diminuindo a intensidade e Thaciano, nos acréscimos, definiu o resultado.

DESTAQUES

Caneta e (quase) pintura. Aos 24' do primeiro tempo, Zé Rafael venceu uma disputa por baixo contra dois adversários, aplicou uma caneta em Rezende e bateu colocado de fora da área. A bola, no entanto, saiu rente à trave esquerda.

Endrick perde gol. Aos 32', Tabata acionou Artur pelo alto, que dominou e cruzou rasteiro. Endrick chegou para completar com o gol vazio, mas Kanu dividiu no último instante e a joia palmeirense não conseguiu empurrar para o fundo da rede.

Artur insiste. Aos 38', Zé Rafael fez um lançamento da defesa e Artur avançou com espaço. Ele disparou até a entrada da área e ajeitou para a esquerda, só que finalizou caindo e mandou para fora.

Seria um frango. Aos 46', Artur recebeu pela direita, partiu para cima da marcação e bateu rasteiro. Marcos Felipe acabou deixando a bola passar por baixo dele, mas viu a trave salvar e tirou em cima da linha. O juiz não deu gol e o VAR confirmou que a bola não chegou a entrar por completo.

Palmeiras pressiona. Aos 11' da segunda etapa, Endrick desvia uma bola na área e Dudu fica com a sobra, na esquerda. O camisa 7 chutou, mas Marcos Felipe se adiantou e defendeu com o corpo, mandando a bola para a linha de fundo.

1x0. Aos 47', Cauly bateu cruzado de fora da área, Lomba espalmou e Thaciano ficou com o rebote para marcou o gol da vitória.

Ficha técnica

Bahia 1 x 0 Palmeiras

Competição: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 21 de junho de 2023, às 21h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha

VAR: Igor Benevenuto

Amarelos: Endrick, Vinicius Mingotti, Ademir, Gabriel Menino Kaiky

BAHIA

Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo (Gabriel Xavier) e Chávez; Cauly, Acevedo, Rezende e Thaciano; Vinicius Mingotti (Everaldo) e Kayky (Daniel). Técnico: Renato Paiva

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Mayke, Luan, Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Bruno Tabata (Luís Guilherme); Artur (Giovani), Endrick (Flaco López) e Dudu (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira