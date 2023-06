Diretoria do Santos se reúne e deve demitir Odair após derrota em clássico

Rogério Ceni, disponível no mercado após a demissão do São Paulo, divide opiniões no Santos. Nomes estrangeiros como Gabriel Heinze e Hernán Crespo agradam, mas os valores envolvidos são altos. O Peixe ainda não fez contato com qualquer profissional.

Fontes da reportagem usaram o exemplo do Atlético-MG, que buscou nomes modernos, como o português Bruno Lage, mas acabou acertando com o experiente Felipão.

O Santos deu mais tempo para Odair por confiar no trabalho e, também, pela falta de opções no mercado. Mas agora entende que precisa mudar.

O Comitê de Gestão do Santos está decepcionado com o desempenho na derrota por 2 a 0 para o Corinthians nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O órgão tem cinco membros: o presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira e os gestores Dagoberto Oliva, Rafael Leal e Renato Hagopian.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.