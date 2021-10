Bahia e Ceará empatam em 1 a 1 e permanecem perto do Z-4 do Brasileiro

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro encontro de Guto Ferreira, agora no Bahia, com o Ceará após sua demissão da equipe alvinegra terminou com empate em 1 a 1 entre as duas equipes, na noite desta quarta-feira (27), na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mendonza abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo para o Ceará. Gilberto igualou logo em seguida, aos 11, para a equipe da casa. Já perto do fim da partida, aos 37, Cléber, que havia entrado em campo 12 minutos antes, acabou expulso com um segundo cartão amarelo.

Com o resultado, o Bahia permaneceu bem próximo da zona de rebaixamento, agora com 32 pontos somados e na 15ª posição, três a mais que o Juventude, que abre a degola. Já o Ceará chegou a 33 e passou a ocupar a 14ª colocação.

Em seu próximo compromisso, a equipe baiana vai encarar o próprio Juventude, no Alfredo Jacone, no sábado (30), às 19h15. O time cearense entrará em campo um dia depois, diante do Fluminense, na Arena Castelão, às 16h, também pela 29ª rodada.

BAHIA

Danilo Fernandes, Luiz Otávio, Conti, Nino Paraíba, Matheus Bahia, Jonas (Lucas Araújo) (Edson), Patrick, Raí, Daniel (Juan Ramírez), Juninho Capixaba (Ronaldo César) e Gilberto (Rodallega). T.: Guto Ferreira

CEARÁ

João Ricardo, Messias, Bruno Pacheco, Fernando Sobral, Jael (Cléber), Mendonza (William Oliveira), Luiz Otávio, Fabinho, Gabriel Dias, Erick (Rick) e Vina (Kelvyn). T.: Tiago Nunes

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Auxiliares: Rogério de Oliveira Braga e Josué Reis de Jesus Junior (PI)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Nino Paraíba, Matheus Bahia e Lucas Araújo (BAH); Bruno Pacheco e Cléber (CEA)

Cartões vermelhos: Cléber (CEA), aos 37'/2ºT

Gols: Mendoza (CEA), aos 8', e Gilberto (BAH), aos 11'/2ºT