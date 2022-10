Auxiliar de Tite diz que 80% da lista da convocação para Copa está definida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Auxiliar técnico da seleção brasileira, César Sampaio afirmou que 80% da lista de convocados para a Copa do Mundo do Qatar já está definida. Em entrevista ao "Podcast Denílson Show", o ex-jogador celebrou o aumento para 26 inscritos e destacou que a base verde-amarela já está montada.

A convocação brasileira para a Copa do Mundo do Qatar está marcada para o dia 7 de novembro. Já a estreia no Mundial ocorre no dia 24, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.

"Não. Não está fechada. Está estruturada. Posso dizer que tem 80% dos nomes. A gente não pode fechar", afirmou Sampaio.

"Eu acho mais dificil surgir hoje um atleta que ninguém viu, um cara que vá fazer jogos num espaço de tempo tão curto que virá a surpreender a todos nós. Acho mais difícil, mas a (lista) dos 26 não está fechada", completou o auxiliar.

César Sampaio ainda celebrou o aumento no número de jogadores inscritos. "Melhorou (com 26). É até desumano em alguns momentos. Os atletas vêm muito desgastados".

O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo do Qatar, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões.