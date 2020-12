Autópsia revela que Maradona agonizou por 8 horas antes de morrer

O laudo da autópsia do jogador argentino Diego Maradona revelou novos detalhes sobre a morte dele, ocorrida no último dia 25 de novembro. De acordo com o canal de TV, LaSexta, o documento mostra que Maradona agonizou por cerca de 8 horas até dar o último suspiro.

O exame mostrou ainda que o ídolo não tinha resquício de drogas ou álcool no organismo, mas fazia uso de antidepressivos, antipsicóticos e remédios para dependência química.

Maradona morreu dias depois de realizar uma cirurgia na cabeça. Ele estava em casa, na cidade de Tigre, quando sofreu um ataque cardíaco.