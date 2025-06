Augusto é intimado pela PF por possível sonegação de imposto do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal intimou Augusto Melo, presidente afastado, pela segunda vez a depor em um dos inquéritos que investigam possíveis crimes tributários do Corinthians.

CORINTHIANS NA MIRA DA FAZENDA

A PF marcou a oitiva para 6 de agosto, exatos três dias antes da assembleia geral de associados do clube votar a última instância do processo de impeachment. A decisão das urnas irá definir a destituição ou o retorno do mandatário à cadeira da presidência.

Em 27 de maio, o presidente afastado já tinha sido convocado para prestar esclarecimentos a outra investigação, mas não compareceu. A defesa de Augusto afirma que, à época, ele foi orientado pelo departamento jurídico do clube a reunir documentações do Regime Centralizado de Execuções (RCE).

Na sequência, o Corinthians parcelou esses tributos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vale ressaltar que o parcelamento pode travar o inquérito em andamento, uma característica de questões tributárias.

"Ele não foi porque o jurídico do clube disse que não era necessário, que ia reagendar porque teria que juntar documentos referentes ao Regime Centralizado de Execuções", afirma Ricardo Jorge, advogado de Augusto.

Multas e tributos não pagos pelo Corinthians viraram dívida ativa com a União, que chamou a atenção das autoridades e motivou a abertura de novo inquérito pela Polícia Federal. A apuração conjunta entre Polícia Federal e Ministério Público Federal enquadram a investigação dos artigos 1 e 2 da Lei nº 8.137/1990.

Além do inquérito aberto em 30 de abril, outros dois correm em segredo de Justiça pelo mesmo auto de infração. O MPF estipulou de cerca de quatro meses —com possibilidade de prorrogação— para conclusão das investigações em curso. Há a possibilidade de novas intimações nesse período.

O clube, inclusive, é visto como "grande devedor" no inquérito. Os números exatos das dívidas são sigilosos, mas tiveram destaque no primeiro ano da gestão Augusto Melo.

Em nota, a gestão atual do Corinthians disse que tomou conhecimento do inquérito e que está adotando as medidas jurídicas cabíveis.

"O departamento jurídico da gestão interina do Sport Club Corinthians Paulista informa que tomou conhecimento do inquérito e que neste momento está adotando as medidas jurídicas cabíveis para o esclarecimento das dúvidas das autoridades", diz o Corinthians, em nota oficial.