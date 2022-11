Atuação de Raphael Claus em jogo da Copa sofre críticas de torcedores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Primeiro árbitro brasileiro em ação na Copa do Mundo do Qatar, Raphael Claus teve sua atuação contestada por alguns internautas e jornalistas na vitória da Inglaterra por 6 a 2 sobre o Irã na primeira rodada do Grupo B, nesta segunda-feira (21).

Faltando dois minutos para o término da partida, o brasileiro foi chamado pelo VAR para visualizar um possível puxão de camisa dentro da área feito pelos ingleses. Claus foi à cabine de vídeo, analisou, e prosseguiu com a penalidade máxima a favor dos iranianos, convertido pelo atacante Taremi. Os torcedores consideraram o lance "duvidoso".

Na primeira etapa, vários torcedores ingleses alegaram erro de Claus em uma disputa dentro da área, e que Maguire teria sido agarrado por defensor do Irã. O brasileiro não marcou o penal e nem sequer consultou o árbitro de vídeo.

Geralmente, contestado pelos torcedores brasileiros nos campeonatos nacionais, sobretudo pela demora e por supostos erros de revisão, o uso do VAR na Copa gerou vários memes na web. Algumas pessoas alegaram que o tipo de lance assinalado por Claus não seria marcado na Premier League, por exemplo.

A comparação com o Campeonato Brasileiro, entretanto, seria inevitável. "Raphael Claus, goleiro demorando no atendimento, VAR questionável...estou me sentindo vendo jogo do Brasileirão", diz um tweet.

"Atenção, ingleses: é isso que fazemos com o VAR", disse a jornalista Marília Ruiz.