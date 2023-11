Atlético-MG vence o Grêmio e segue na luta pelo título do Brasileirão

O Atlético-MG venceu o Grêmio por 3 a 0 jogando em casa neste domingo (26), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Os gols do Galo foram marcados por Arana, Zaracho e Hulk. O resultado levou o time a terceira posição momentânea do Brasileirão, com 60 pontos, o mantendo na luta pelo título.

A partida foi controlada pelo time da casa, superior em grande parte do jogo. O Atlético abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, depois de Arana aproveitar uma sobra de bola e marcar um golaço. O segundo gol saiu no segundo tempo, Zaracho marcou aos 3 minutos. Hulk ampliou aos 12 minutos.

A derrota do Grêmio mantém o clube gaúcho com 59 pontos na quinta posição, mas o clube pode cair para sexto.