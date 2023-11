Botafogo deixa vitória e liderança escapar no fim em empate com o Santos

O Botafogo empatou em 1 a 1 com o Santos neste domingo (26) jogando em casa no estádio Nilton Santos. O time carioca estava vencendo até os 44 minutos do segundo tempo e retomando a liderança do Brasileirão.

O gol do Botafogo foi marcado por Danilo Barbosa, aos 25 minutos do primeiro tempo. O Santos empatou com Messias, aos 44 minutos do segundo tempo.

Com o empate, o Botafogo fica na segunda posição do Brasileirão, com 62 pontos. O líder Palmeiras ainda joga na rodada. O Santos chega aos 43 pontos, na 14ª posição, ainda na luta contra o rebaixamento.