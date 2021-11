Atlético-MG vence com dois gols de Hulk

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A espera de 50 anos do Atlético-MG pode terminar daqui três dias. O atleticano pode soltar o grito de campeão na próxima terça-feira (23), diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Neste sábado (20), o time mineiro venceu o Juventude, por 2 a 0, no Mineirão, com dois gols de Hulk e chegou aos 74 pontos. A 23ª vitória no Campeonato Brasileiro deixa o clube mineiro ainda mais próximo da conquista.

Mas para ser campeão na terça, o Atlético precisa secar o Flamengo. O time carioca joga hoje contra o Inter, e também na terça diante do Grêmio. As duas partidas em Porto Alegre. O time mineiro torce para que o Flamengo não veja nenhum dos jogos. E, em caso de triunfo sobre o Palmeiras, provavelmente com o time reserva, o Campeonato Brasileiro, enfim, voltará a ser do Atlético.

Definitivamente Hulk não estava numa de suas melhores jornadas com a camisa atleticana. O atacante estava errando muito mais do que o comum e não conseguia dar sequência nas jogadas. Mas um minuto e tudo pode mudar no futebol. Cuca já conversava com Savarino e Sasha, possivelmente para mudar os homens de frente, quando Luiz Flavio de Oliveira apitou um pênalti com auxílio do VAR. Cobrador oficial do time, Hulk bateu e fez. Cinco minutos depois ele marcou de novo, um golaço.

Goleador do Juventude, Ricardo Bueno pouco participou do jogo. O camisa 9 do time gaúcho parecia mais um volante do que um centroavante. Tanto que ele terminou a partida sem nenhuma finalização sequer ao gol defendido por Everson.

Era mais do que esperado um Juventude bastante fechado no Mineirão. O Atlético entrou em campo ciente disso e acelerou o jogo. Logo nos primeiros minutos a equipe da casa criou boas chances. Depois ficou um pouco mais difícil para finalizar. Por mais que o rival alviverde tenha jogado o tempo quase todo na defesa, o Galo teve suas chances para finalizar, mas faltou pontaria melhor para os atacantes, especialmente para Keno e Diego Costa.

Confronto fora de casa contra o líder, empurrado por 60 mil torcedores. O Juventude fez exatamente o que se espera de um time na situação em que ele se encontra no Brasileiro. A equipe gaúcha fechou a entrada da área. Apesar de a escalação mostrar três atacantes, apenas Ricardo Bueno jogou mais avançado. Capixaba e Sorriso tinham de marcar primeiro, antes de atacar. O Juventude jogou com uma linha de cinco defensores e outra com quatro no meio.

O zagueiro Réver se queixou de dores na coxa direita ainda no primeiro tempo. Igor Rabello até fez o aquecimento, mas quem entrou foi Nacho Fernández. Diante de um Juventude bastante fechado, o técnico Cuca não teve medo de trocar um zagueiro por um meia. O volante Allan foi quem recuou para fazer o papel de zagueiro, ao lado de Nathan Silva.

ATLÉTICO-MG

Everson, Mariano, Réver (Nacho, aos 35 do 1º), Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Keno, Hulk e Diego Costa. T.: Cuca.

JUVENTUDE

Douglas; Michel Macedo, Quintero (Didi, aos 28 do 2º), Rafael Foster e Willian Matheus; Dawhan, Jadson (Wescley, aos 28 do 2º) e Ricardinho; Capixaba (Paulo Henrique, aos 12 do 2º), Sorriso e Ricardo Bueno. T.: Jair Ventura

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Pericles Bassols (SP)

Cartões amarelos: Mariano (CAM); Jadson (JUV)

Gols: Hulk (ATL), aos 26min e aos 31min do 2ºT