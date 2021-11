Nikão dedica título do Athletico na Copa Sul-Americana ao ex-técnico António Oliveira

Além da conquista de deste sábado, o Athletico ainda tem a chance de conquistar a Copa do Brasil na temporada. Para o goleador, isso mostra como o clube sabe encarar bem as competições de mata-mata.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do gol que garantiu o título do Athletico-PR na Sul-Americana, na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, o atacante Nikão disse que ex-técnico António Oliveira, que saiu do clube no dia 9 de setembro, também faz parte desta conquista. O jogador também destacou a participação da torcida que foi até o estádio Centenário, em Montevidéu, para acompanhar o duelo deste sábado (20).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.