Atlético-MG perde para o Goiás e deixa o Mineirão sob vaias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG perdeu para o Goiás por 1 a 0 na tarde deste sábado (20), no Mineirão, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe da casa acabou deixando o confronto sob vaias de parte dos cerca de 30 mil torcedores presentes.

O único gol da partida foi anotado por Pedro Raul, que agora soma 12 tentos na competição e ocupa a vice artilharia, com só um a menos do que Cano, do Fluminense. Ele marcou aos cinco minutos da segunda etapa, após receber assistência de Vinicius, que contou com falha de Mariano em tentativa de recuo.

Os atleticanos pararam na trave em suas duas melhores chances, com Zaracho, na primeira etapa, e depois com Alan Kardec, já após ter levado o gol do Goiás.

Com a vitória, o time goiano foi a 29 pontos e abriu seis de distância para a zona de rebaixamento. Já o Atlético, que só tem o Brasileiro agora em seu calendário de competições, segue com 35 e fora da atual zona de classificação para a próxima Libertadores.

Na próxima rodada, o Goiás vai enfrentar o Atlético-GO, no sábado (27). Os atleticanos também terão clássico estadual, contra o América-MG, no domingo (28).

ATLÉTICO-MG

Everson, Mariano (Pedrinho), Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández (Ademir); Pavón (Alan Kardec), Keno (Rubens) e Hulk (Sasha). T.: Cuca

GOIÁS

Tadeu, Maguinho, Caetano, Reynaldo (Danilo Cardoso) e Hugo (Caio Vinícius); Auremir, Matheus Sales (Lucas Halter), Diego (Apodí) e Dadá Belmonte; Vinícius e Pedro Raul (Nicolas). T.: Jair Ventura

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Cartão amarelo: Allan (CAM)

Gols: Pedro Raul (GOI), aos 5'/2ºT