Atlético-MG confirma contratação do argentino Matías Zaracho

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG oficializou a contratação do meia argentino Matías Zaracho, de 22 anos, revelado pelo Racing-ARG. O clube alvinegro comprou 50% dos direitos da joia revelada nas canteras do time de Buenos Aires. A outra metade seguirá com o clube formador.

O anúncio da contratação de Zaracho foi feito pelo presidente atleticano Sérgio Sette Câmara em sua conta particular no Twitter.

"O caminho é longo e com um elenco qualificado é que vamos buscar vitórias e títulos. Seja bem-vindo, Matías Zaracho. AQUI É GALO!", postou o dirigente na rede social.

Zaracho desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira e assinará contrato de cinco anos com o Galo. A oficialização da venda do jovem meio-campista também foi confirmada no Twitter do Racing-ARG, que se despediu do jogador.

A contratação de Matías Zaracho é mais um pedido de Jorge Sampaoli, que detectou carências na meia-ofensiva alvinegra. O jogador chega para atuar no lado direito, mas também pode fazer o papel pelo centro do gramado.

Esse é mais um negócio que acontece com o aval dos investidores Rubens e Rafael Menin, empresários que investiram quase R$ 200 milhões só em 2020 no Atlético-MG. Pai e filho, Rubens e Rafael são os donos da MRV Engenharia, patrocinadora do Galo e investidora também no novo estádio do clube.

O argentino que chega para somar ao elenco atleticano será o quinto estrangeiro do elenco. Antes dele o Galo há havia contrado o paraguaio Junior Alonso, o equatoriano Alan Franco, o venezuelano Savarino e o colombiano Borrero.

Zaracho deve ser confirmado como a contratação mais cara da história do Atlético. Quase R$ 34 milhões foram investidos na compra do jogador, que tem passagem pela seleção de base da Argentina.