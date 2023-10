Atlético-MG bate Inter fora de casa e vence a terceira seguida no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG derrotou o Internacional por 2 a 0, neste sábado (30), no estádio Beira-Rio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk e Igor Gomes marcaram os gols do time dirigido por Luiz Felipe Scolari.

Essa foi a terceira vitória consecutiva do Atlético-MG, que vinha de triunfos sobre Botafogo e Cuiabá. O time mineiro também completou cinco partidas de invencibilidade.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou ao oitavo lugar, com 40 pontos e segue em busca de um lugar no G-6. Já o Internacional está em 14º lugar, com 29 pontos, quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

O resultado manteve o mau momento do Colorado na competição. Nas últimas 13 partidas, o time que atualmente é dirigido por Eduardo Coudet venceu apenas uma vez -contra o São Paulo. Foram também seis vitória e seis empates.

Isso reflete também a prioridade o Inter na temporada. O Colorado está em meio à disputa da Copa Libertadores da América. Por isso, atuou neste sábado com uma formação reserva.

O motivo é o duelo contra o Fluminense pela semifinal do torneio continental. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (4), no Beira-Rio. Na ida, no Maracanã, houve empate por 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 2 ATLÉTICO-MG

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Igor Gomes (Internacional); Paulinho (Atlético-MG)

Cartões vermelhos: Hugo Mallo (Internacional)

Gols: Hulk, aos 27min do segundo tempo, e Igor Gomes, aos 35min do segundo tempo (Atlético-MG)