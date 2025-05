Atlético-MG bate Caracas com gol de Rony e lidera grupo na Sul-Americana

O Atlético-MG venceu o Caracas por 2 a 1 nesta quinta-feira (15), na Arena MRV, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os gols do Galo foram marcados por Blessing Edet (contra) e Tomás Cuello, enquanto Rony e Jeriel de Santis anotaram para os venezuelanos.

Com a vitória, o time comandado por Cuca chegou a oito pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo H, ultrapassando o Cienciano, que tem seis e ainda joga nesta rodada contra o Deportes Iquique, fora de casa. Já o Caracas permanece na quinta colocação, com cinco pontos.

O próximo compromisso do Atlético-MG será o clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Caracas volta a campo no dia 29, às 21h30, quando enfrenta o Deportes Iquique pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.