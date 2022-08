Atlético-GO sai na frente, mas tem um expulso e cede empate ao Cuiabá

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atlético-GO e Cuiabá ficaram no empate em 1 a 1 na noite deste domingo (21), no estádio Antônio Accioly, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ficou marcada pela expulsão do atleticano Lucas Gazal aos 44 minutos do primeiro tempo.

Cerca de dez minutos antes, o Atlético havia aberto o placar, com Churín. A expulsão do zagueiro rubro-negro, no entanto, que tentou se recuperar de uma falha e acabou fazendo falta em Valdivia, mudou o panorama do jogo. Na segunda etapa, Rodriguinho empatou, após uma série de tentativas do Cuiabá.

O time rubro-negro soma agora 22 pontos e segue na vice-lanterna. Já o Cuiabá, com dois pontos a mais, é o primeiro time acima da zona de rebaixamento. Eles enfrentarão Goiás e Santos, respectivamente, na próxima rodada — o Atlético jogará no sábado (27), um dia antes dos mato-grossenses.

ATLÉTICO-GO

Renan; Hayner, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique; Marlon Freitas (Baralhas), Willian Maranhão e Wellington Rato (Wanderson, Rhaldney); Airton, Churín (Peglow) e Luiz Fernando (Léo Pereira). Técnico: Jorginho

CUIABÁ

Walter; João Lucas (Daniel Guedes), Marllon, Joaquim e Osorio (Sidcley); Camilo (Rodriguinho), Gabriel Pirani (André Luís), Rafael Gava, Pepê e Valdívia (Alesson); Deyverson. Técnico: Antonio Oliveira

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Lucas Gazal e Churín (ACG); Daniel Guedes, Valdívia e Willian Maranhão (CUI)

Cartões vermelhos: Lucas Gazal (ACG), aos 44'/1ºT

Gols: Churín (ACG), aos 33'/1ºT; Rodriguinho (CUI), aos 35'/2ºT