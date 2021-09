Atlético-GO e Cuiabá ficam no empate em jogo de poucas chances

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo morno, sem grandes chances para os dois lados, Atlético-GO e Cuiabá ficaram no empate por 0 a 0, neste domingo (26), no Antônio Accioly, em Goiânia, na última partida da 22ª rodada.

Agora, o Cuiabá é o 10º colocado, com 29 pontos, e o Atlético-GO é o 12º, com 27 -e um jogo a menos, contra o Flamengo. Os dois times entram em campo no próximo sábado (2), contra América-MG e Fortaleza, respectivamente. Ambas as partidas serão às 17h.

COMEÇO MOVIMENTADO

Atlético-GO e Cuiabá entraram em campo com o objetivo de ir ao ataque. Utilizando especialmente das laterais e de marcações fortes, os dois times tiveram um começo de primeiro tempo muito parelho e sem grandes dificuldades para os goleiros Fernando Miguel e Walter.

A primeira grande defesa, inclusive, foi feita por Fernando Miguel, no segundo minuto de jogo. Clayson matou a bola no ataque e tocou para Elton, que mandou de esquerda. O goleiro do Cuiabá abafou, fazendo uma boa defesa.

ATLÉTICO-GO DOMINA O JOGO

Aos 26 minutos, o Atlético-GO subiu pelo lado esquerdo do ataque e Ronald chutou com força, obrigando Walter a mandar a bola para longe. Dois minutos depois, Matheus Barbosa recebeu um cruzamento na medida e cabeceou na direção do goleiro, que defendeu mais uma vez. Depois desses dois lances, os donos da casa passaram a dominar o jogo.

SEGUNDO TEMPO É MAIS LENTO

Ao contrário do primeiro tempo, o segundo começou mais truncado, com menos movimentações e ainda menos chances para os dois times. O Atlético-GO tinha mais posse, enquanto o Cuiabá defendia melhor.

Aos 27 minutos surgiu a primeira grande chance da etapa. André Luís, do Atlético-GO, recebeu dentro da área e tocou de calcanhar para Zé Roberto, que chutou de bico, mas com muita força e para fora.

Atlético-GO

Fernando Miguel, Dudu (Arnaldo), Wanderson, Éder, Igor Cariús, Baralhas, Matheus Barbosa (Rickson), João Paulo, Ronald (Janderson), Zé Roberto (Montenegro) e André Luís (Lucão). Técnico: Eduardo Barroca

Cuiabá

Walter, João Lucas, Alan Empereur, Paulão, Uendel, Auremir (Camilo), Pepê, Cabrera (Max), Jonathan Cafu (Uillian Correia), Elton (Jenison) e Clayson (Felipe Marques). Técnico: Jorginho

Local: Estádio Antônio Accioly

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Igor Junio Benevenuto (RJ)

Cartão amarelo: Auremir (CUI), André Luis (ACG), João Lucas (CUI), Camilo (CUI), Max (CUI)