Atletas de time feminino nos EUA são suspensas após treinarem com tops

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Integrantes do time feminino de atletismo de um colégio em Albany, capital do estado de Nova York, nos EUA, foram suspensas após uma discordância sobre a utilização de tops esportivos durante as atividades. Por usarem a vestimenta, algumas meninas foram retiradas de um treino a pedido da diretora atlética da unidade.

Segundo o jornal 'Times Union', um grupo de meninas da equipe decidiu treinar utilizando tops em vez do uniforme por conta da alta temperatura e pelo fato de que os meninos estavam sem camiseta. No entanto, a diretora atlética Ashley Chapple discordou e pediu que elas se retirassem do treino.

As garotas obedeceram e deixaram as atividades, de acordo com a publicação. Em protesto, uma petição online foi criada criticando os "códigos de vestimenta preconceituosos de gênero" e pedindo permissão para que as atletas possam utilizar os sutiãs esportivos nos treinos. O abaixo-assinado já conta com quase cinco mil assinaturas.

"A equipe da administração atlética está tentando nos excluir do nosso esporte como resultado da má interpretação do código de vestimenta. Estamos sendo punidos por praticar de sutiã esportivo na presença de treinadores homens, enquanto o time masculino foi gentilmente solicitado a colocar as camisas de volta e não foi punido", afirma a petição.

Entretanto, quando as atletas retornaram à escola, três seguranças e a diretora esportiva as estavam esperando e acabaram suspendendo 13 meninas. Assim, o time feminino de atletismo ficou com apenas duas integrantes e participou desfalcado de uma competição local.

Após a suspensão, funcionários da escola realizaram uma reunião com membros da equipe, sem a permissão para a participação dos pais das atletas. Doze integrantes do time acabaram reintegradas. Na carta de suspensão, Chapple afirmava que o motivo teria sido a linguagem vulgar utilizada pelas meninas por conta do episódio. Ao 'Times Union', as atletas negaram a acusação.

De acordo com um comunicado do superintendente da escola, os tops utilizados pelas atletas não foram o motivo da suspensão. "Os membros da equipe feminina de atletismo da Albany High School cumpriram uma suspensão devido ao comportamento inadequado e desrespeitoso direcionado a um administrador. A suspensão não estava de forma alguma relacionada à vestimenta", constava na declaração.

A administração da escola completou que as atletas concordaram em participar do comitê que analisa o Código de Conduta do estudante para o próximo ano letivo a fim de decidirem sobre a utilização da vestimenta.