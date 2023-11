Atleta amazonense garante medalha de prata nos jogos Pan-Americanos

Manaus/AM - Neste sábado (04), o atleta Pedro Nunes garantiu a medalha de prata no lançamento de dardo nos Jogos Pan-Americanos do Chile 2023. O amazonense alcançou a marca de 78 metros e 45 centímetros e somou pontos no ranking para a vaga olímpica.

“É com grande orgulho que celebramos essa conquista extraordinária para o esporte amazonense e para todo o Brasil. Esta medalha de prata é um reflexo do apoio incansável e do investimento contínuo que o Governo do Amazonas proporciona aos nossos atletas”, disse Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Pedro Nunes competiu pela primeira vez no Pan-Americano na categoria adulta, ele foi o único representante do Amazonas no Chile. Sua melhor marca foi alcançada durante o seu segundo lançamento, ele ficou atrás do americano Curtis Thompson, que alcançou 79m65, e Leslain Baird, representante da Guiana, completou o pódio em terceiro lugar.

“Estou muito feliz com o resultado, todo o investimento que tivemos em 2023 se traduziu em resultados, com medalhas e recordes batidos. Aproveito para agradecer ao governador Wilson Lima e ao secretário Jorge Oliveira, que nos incentivaram em competições e vaga olímpica”, exaltou Pedro Nunes.

Pedro Nunes é o atual detentor do recorde brasileiro, com a marca de 83m89, alcançada no Grande Prêmio do Brasil, em maio de 2023. O atleta agora necessita somar pontos em competições de relevância no ciclo olímpico ou alcançar o índice de 85m50, estabelecido pela Federação Mundial de Atletismo, para garantir vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.