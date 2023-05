Athletico-PR vence Coritiba de virada e mantém tabu de 22 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR venceu o Coritiba de virada por 3 a 2 na noite deste domingo (14) pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. Marcelino Moreno no primeiro tempo, Pablo, Robson, Willian e Canobbio no segundo, foram os responsáveis por marcar no clássico.

Com a vitória, o Athletico-PR chegou a quatro vitórias consecutivas na temporada, sendo três delas pelo Brasileiro.

Do outro lado, o Coritiba segue na amarga sequência de 12 jogos sem vencer na temporada, vendo o tabu de 22 anos sem triunfar diante do Athletico-PR em Brasileiros, na Arena da Baixada, ser mantido.

Com o resultado, o Atlhetico-PR chegou aos dez pontos, ocupando a 7ª colocação. Já o Coritiba passou para três, ainda ocupando a zona de rebaixamento da competição, no 19º lugar.

O Athletico-PR volta a campo na próxima quarta-feira (17), quando encara o Botafogo, novamente em casa, às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Já no próximo sábado (20), o Coritiba recebe o Atlético-MG, também às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Partida

O Athletico-PR começou o jogo colocando bastante pressão no Coritiba, trocando passes no campo do adversário e tentando a infiltração. A melhor chance do Furacão no início foi com Christian batendo colocado e acertando a trave do goleiro Gabriel. Já a primeira chegada do Coritiba foi com Bruno Gomes batendo de fora da área e mandando bem longe do gol.

Em meio a pressão constante do Athletico-PR, o Coritiba conseguiu abrir o placar. Marcelino Moreno pegou o rebote dentro da área, cortou para o meio e bateu cruzado, passando por todos os jogadores do Furacão, para abrir o placar.

O gol mudou o ritmo e a forma como as equipes se portaram em campo. Em vantagem, o Coritiba passou a buscar o segundo gol e pressionar mais o adversário, descendo com mais frequência e levando perigo na área do Furacão.

O Athletico-PR voltou para a segunda etapa propondo jogo e empatou. No lance, Fernando avançou pela esquerda, cruzou rasteiro, e Pablo desviou direto para as redes, deixando tudo igual na Arena da Baixada.

Aproveitando o erro do adversário, o Coritiba ampliou. Com a saída de bola atrapalhada do Athletico-PR, Zé Roberto tocou para Robson que, da entrada da área, mandou no cantinho esquerdo de Bento para colocar o Coxa novamente na frente.

Embalado pela torcida, o Athletico-PR virou para cima do adversário. Erick roubou a bola de Henrique, e ficando cara a cara com o goleiro, tocou para Canobbio ter o trabalho de apenas rolar para virar o marcador.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Fernando; Fernandinho, Erick e Christian; Terans, Pablo e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

CORITIBA

Gabriel; Marcos Vinícius; Bruno Viana, Henrique, Chancellor e Jamerson; Bruno Gomes, Liziero e Marcelino Moreno; Robson e Zé Roberto. Técnico: Antônio Carlos Zago.

ATHLETICO-PR 3x2 CORITIBA

Data: 14/05/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Competição: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena da Baixada, em Curitiba-PR

Público: 31.252

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Fernando, Fernandinho (CAP), Marcelino Moreno, Marcos Vinícius, Bruno Gomes (CFC)

Gols: Marcelino Moreno (Coritiba), aos 19 minutos do primeiro tempo; Pablo (Athletico), aos 3 minutos do segundo tempo; Robson (Coritiba), aos 20 minutos do segundo tempo; Willian (Athletico), aos 45 minutos do segundo tempo; e Canobbio (Athetico), aos 52 minutos do segundo tempo.