Athletico-PR busca recuperação contra o Cuiabá

O Cuiabá já não vence há três partidas no Brasileirão -derrota para o Corinthians e empate contra Inter e Bahia. O estreante na Série A ainda não conseguiu se desgarrar da zona de rebaixamento, mas tem mais uma chance neste fim de semana: o time do técnico Jorginho precisa ganhar e torcer por tropeço de adversários, como América-MG, Sport e Juventude.

Além disso, o desempenho do Athletico-PR nao vem sendo satisfatório nestes últimos 30 dias. Em seis partidas, o Furacão somou apenas quatro pontos e se distanciou do bloco dos primeiros colocados do Brasileirão. A equipe começa a rodada em sexto lugar, com 23 pontos.

