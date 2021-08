Bahia e Atlético-GO duelam na zona intermediária da classificação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vizinhos na classificação, Bahia e Atlético-GO se enfrentam no domingo (15), às 18h15, no estádio de Pituaçu, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes ocupam a metade da classificação, com o Atlético-GO em nono lugar, com 20 pontos, e o Bahia em décimo, com 18.

Ambas também chegam em baixa: o time goiano vem de dois empates, enquanto os tricolores não vencem há cinco jogos.

Para o confronto, a equipe baiana terá o retorno do volante Patrick, mas não contará com o atacante Rossi, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Cuiabá. Ruiz deve ser o substituto.

No Atlético-GO, a novidade é a volta do atacante André Luís, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Ceará.

Estádio: Pituaçu, em Salvador (BA)

Horário: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

VAR: Péricles Bassols (SP)