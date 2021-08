Inter busca embalo diante da má fase do Fluminense no Brasileiro

A primeira questão é a manutenção ou não de Rodrigo Lindoso. A entrada do volante foi elogiada pela comissão técnica, mas aconteceu em razão de uma estratégia específica para aquela partida. Em casa, diante do Fluminense, os cuidados defensivos podem diminuir.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional enfrenta o Fluminense neste domingo (15), às 20h30, no Beira-Rio, pela 16ª rodaa do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho chega ao confronto motivado pela goleada por 4 a 0 que impôs ao Flamengo, em pleno Maracanã, em seu último compromisso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.