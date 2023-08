Athletico perde para o Bolívar e se complica nas oitavas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR perdeu para o Bolívar por 3 a 1 na noite desta terça-feira (1), no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

Erick foi o responsável por anotar para o Athletico-PR, enquanto Ronnie Fernández, duas vezes, e Bejarano marcaram para o Bolívar.

O jogo de volta está agendado para a próxima terça-feira, dia 8 de agosto, no mesmo horário, na Ligga Arena, em Curitiba.

O Athletico precisa vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final, ou por dois gols para forçar a disputa de pênaltis. Uma vitória por apenas um gol ou empate classifica o Bolívar.

Antes da decisão, o Athetico-PR tem compromisso confirmado pelo Brasileirão, contra o Santos, na Vila Belmiro, neste sábado (5), às 16h (de Brasília). Já o Bolívar encara o Blooming, pelo Campeonato Boliviano, nesta sexta-feira (4), em casa, às 20h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

A partida começou bastante agitada, com ambos os times marcando antes dos 20 minutos. O primeiro deles foi o Athletico-PR, aos oito, com Erick. O Bolívar empatou quatro minutos depois, com Ronnie Fernández.

Os gols mexeram com o confronto, e, depois de um erro do Athletico-PR, o Bolívar passouà frente. Bejarano aproveitou que o Furacão perdeu a bola para marcar e imprimir um ritmo mais forte na partida nos lances seguintes.

A volta do intervalo foi mais positiva para o Athletico-PR, que teve duas chances de empatar. Porém, quando pegava a bola, o Bolívar conseguia ser mais decisivo e levou perigo para o gol de Bento.

O Athletico-PR teve um pênalti não marcado pelo VAR. Após disputa no alto, a bola pegou no braço do jogador do Bolívar, mas a arbitragem não marcou nada e ouviu muita reclamação do Furacão.

A insistência do Bolívar rendeu mais um gol. Apesar de o Athletico-PR ter conseguido algumas boas oportunidades, o time da casa apostou na bola aérea para ampliar o marcador e conseguir uma boa vantagem.

Perto do fim do jogo, o Bolívar não diminuiu o ritmo, muito pelo contrário. A equipe da casa continuou em cima do Athletico tentando ampliar a vantagem e pressionando no campo adversário.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

0 x 1 - Aos oito minutos, Vitor Roque driblou dois pela direita e cruzou para a área. Erick ajeitou, girou e chutou no canto de Lampe para deixar a equipe brasileira na frente do placar.

1 x 1 - Quatro minutos depois do gol do Furacão, aos 12, o Bolívar empatou. No contra-ataque, Kaique Rocha errou o tempo de bola e Ronnie Fernández aproveitou para driblar o zagueiro e tocar na saída de Bento.

2 x 1 - Na perda de bola do Athletico-PR, Ronnie Fernández encontrou Bejarano em condições de ampliar o marcador. Ele ajeitou na área e chutou cruzado nas redes.

Quase! - Aos nove minutos do segundo tempo, Villamil mandou um chute forte da intermediária, que raspou no travessão, levando muito perigo.

No travessão!! - Com 15 minutos, Justiniano, livre, recebeu fora da área, perto da meia-lua, ajeitou e soltou uma pancada na trave. O goleiro Bento estava na jogada e pulou nela, mas viu a bola saindo pela linha de fundo.

Pênalti? - Depois da cobrança de escanteio, Zé Ivaldo disputou no alto e pediu pênalti por toque na mão de um jogador do Bolívar. A arbitragem até chegou a retardar a cobrança de tiro de meta, mas o VAR mandou o jogo seguir e não marcou nada.

Bolívar duas vezes! - Após duas cobranças de escanteio, Bento tirou o perigo da área do Athletico-PR. Na primeira delas, Bentaberry cabeceou no canto, e o goleiro se esticou todo para espalmar. Na sequência, ele subiu mais alto que todo mundo e mandou ela para fora.

3 x 1 - Com 30 minutos da etapa final, o Bolívar ampliou ainda mais o marcador. No lance, José Sagredo tabelou com Chico e cruzou para o atacante Ronnie Fernández cabecear no ângulo para fazer o segundo dele na partida.

Pressão - Quatro minutos depois do gol do Bolívar, Canobbio arrancou, entrou na área e chutou de esquerda para Lampe espalmar. Pablo ainda chegou para pegar o rebote, mas chutou em cima do goleiro.

Estádio: Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

Árbitro: Guilherme Guerrero (EQU)

Assistentes: Byron Romero (EQU) e Christian Lescano (EQU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões amarelos: Villamíl (BOL)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Erick (8'/1ºT), Ronnie Fernández (12'/1ºT e 30'/2ºT) e Bejarano (26'/1ºT)

BOLÍVAR

Lampe; Bentaberry, Nicolás Ferreyra e José Sagredo; Bejarano (Villarroel), Villamíl, Justiniano, Pato Rodríguez (Uzeda), Francisco da Costa (Algarañaz) e Bruno Sávio; Ronnie Fernández. T.: Beñat San José

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven (Madson), Kaíque Rocha, Zé Ivaldo e Esquivel; Erick, Fernandinho (Hugo Moura) e Vidal (Vitor Bueno); Canobbio, Vitor Roque (Pablo) e Thiago Andrade (Cacá). T.: Wesley Carvalho