Athletico bate Alianza Lima com show de Vitor Roque e fecha fase como líder

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico venceu o Alianza Lima por 3 a 0, nesta terça-feira (27), em jogo válido pela 6ª e rodada da fase de grupos da Libertadores. Vitor Roque marcou duas vezes depois de Vitor Bueno abrir o placar.

O time brasileiro terminou como líder do Grupo G com 13 pontos. O Alianza Lima, por outro lado, ficou na lanterna com quatro pontos.

O jogo começou equilibrado e com as duas equipes criando oportunidades de gol.

Aos 31 minutos, Vitor Bueno abriu o placar para o Athletico e garantiu a vitória parcial antes do intervalo.

No segundo tempo, o Athletico continuou pressionando e ampliou o placar aos 18 minutos com Vitor Roque, que havia perdido uma chance clara de gol no início da partida.

O Alianza Lima tentou reagir, mas encontrou dificuldades para furar a defesa do Furacão.

Aos 43 minutos, Vitor Roque marcou novamente completando cruzamento rasteiro de Khellven.