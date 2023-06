Atlético-MG leva susto, mas empata com Libertad e avança na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG está nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Galo levou um susto, saiu atrás, mas empatou por 1 a 1 com o Libertad, no estádio Defensores del Chaco, nesta terça-feira (27), e assegurou o segundo lugar do grupo G, com 10 pontos. Bareiro, para o Libertad, e Igor Gomes, para o Atlético, fizeram os gols do jogo.

Essa foi a terceira partida atleticana sob o comando de Felipão, que ainda não venceu com o Atlético. Até agora, o técnico soma dois empatee e uma derrota à frente do clube. Anteriormente, o Galo empatou com o Fluminense e perdeu para o Fortaleza em confrontos do Campeonato Brasileiro.

No outro confronto do grupo G, deu Athletico-PR, que garantiu a liderança da chave. O time paranaense recebeu o Alianza Lima, do Peru, na Arena da Baixada, e venceu por 3 a 0, assegurando a primeira colocação, com 13 pontos.

Os adversários do Atlético e dos demais clubes brasileiros nas oitavas de final serão conhecidos no dia 5 de julho, quarta-feira, às 13h00 (de Brasília), através de sorteio realizado pela Conmebol.

Antes da Libertadores, o Galo tem compromisso pelo Brasileirão. O time enfrenta o América-MG, em clássico no Mineirão, no próximo domingo (2). O jogo acontece às 16 horas (de Brasília) e é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético está na 10ª posição da tabela, enquanto o América é o 19°.

O JOGO

Primeiro tempo de pressão paraguaia. Precisando vencer, além de tirar dois gols de saldo para o Atlético para conseguir a classificação, o Libertad partiu para cima do time mineiro na etapa inicial. Ao todo, foram 11 finalizações contra apenas uma do Galo, que teve dificuldades na criação.

Substituições surtem efeito. Tanto no lado do Libertad, quanto no lado do Atlético houve substituições determinantes para o resultado. O time paraguaio melhorou ainda mais o rendimento após a entrada de Bareiro e Melgarejo, enquanto o Galo cresceu com Igor Gomes.

Libertad abre o placar, mas Atlético-MG empata e respira. Os paraguaios inauguraram o marcador com Bareiro. A partir daí, mais um gol do Libertad eliminaria o Galo, mas Igor Gomes empatou para alívio da torcida atleticana. No fim, os donos da casa pressionaram, mas o placar não mudou mais.

Estádio: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Cartões amarelos: Alexander Barboza, Néstor Giménez e Jemerson

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Bareiro, aos 15min do 2° tempo; (LIB) e Igor Gomes, aos 23min do 2° tempo

LIBERTAD

Martín Silva; Matías Espinoza (Néstor Giménez), Alexander Barboza, Diego Vieira e Iván Piris; Lucas Sanabria, Cristian Riveros (Melgarejo) e Diego Gómez; Héctor Villalba, Enso González (Bareiro) e Roque Santa Cruz (Oviedo). T.: Daniel Garnero

ATLÉTICO-MG

Everson; Guilherme Arana, Jemerson, Mariano (Saravia) e Maurício Lemos; Battaglia, Zaracho (Otávio) e Edenilson; Pavón (Igor Gomes), Paulinho (Patrick) e Hulk. T.: Luiz Felipe Scolari