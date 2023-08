Atacantes chegam ao Amazonas FC para sequência da Série C

Manaus/AM - Autor do gol que garantiu o primeiro título do Amazonas FC em sua história – a Série B do Amazonense, em 2019 –, o atacante Dioguinho foi oficializado como novo reforço do clube para o restante da temporada, assim como Léo Guerra, da mesma posição e que estava no Bahia-BA. Ambos estão regularizados e à disposição do técnico Rafael Lacerda.

Velho conhecido do torcedor, o paraense Diogo dos Santos Carvalho, o Dioguinho, de 27 anos, retorna à Onça-pintada após atuar no Al-Minaa, do Iraque. Em 2019, no ano de fundação do clube, ele fez parte do primeiro elenco aurinegro da história. Ele acumula passagens por Paysandu-PA, Ferroviário-CE, Remo-PA, Castanhal-PA, Paragominas-PA, Ypiranga-AP e Izabelense-PA.

Cria da base do Vasco, Leonardo Guerra de Souza é carioca e tem 20 anos. Seu último clube foi o Bahia, pelo qual conquistou o Campeonato Baiano deste ano. Ele chega como uma das apostas do Amazonas para o futuro, além de ser sua primeira experiência profissional no futebol do Norte.

Com Dioguinho e Léo Guerra disponíveis, o Amazonas volta a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (5). Em duelo válido pela 16ª rodada da competição, a Onça recebe o Aparecidense-GO, no estádio Carlos Zamith, às 15h (de Manaus). Uma vitória – a depender de algumas combinações de resultados – pode garantir a Aurinegro na segunda fase.