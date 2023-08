Astro espanhol da NBA anuncia pausa na carreira para cuidar da saúde mental

"Decidi parar a minha atividade profissional para cuidar da minha saúde mental. Quero agradecer todo o apoio que recebi da FEB para entender minha decisão. Hoje a família faz mais sentido do que nunca. Obrigado. Peço que minha privacidade seja respeitada para que eu possa enfrentar esses momentos e poder dar mais informações no momento certo", afirmou Ricky Rubio.

Na última temporada, ele teve uma lesão no joelho e atuou em apenas 33 partidas. Com isso, acumulou suas piores estatísticas na carreira.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.