Sissi, craque dos anos 90, desabafa: 'Não esqueçam de quem veio antes'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-jogadora Sissi divulgou um texto de desabafo, ao final da jornada da seleção brasileira nesta Copa do Mundo feminina.

Sissi defendeu a sua geração de jogadoras -que teve destaque na seleção brasileira feminina nos anos 1990-, por meio de uma publicação no Instagram.

A ex-meia diz que essa história foi "construída com suor, dedicação, sacrifícios e persistência" e pede para que as pessoas não se esqueçam de quem veio antes.

Ainda no texto, Sissi explica que não tem vergonha de dizer que teve referências, mas que não pretende criar algum tipo de polêmica com a postagem. Nas redes sociais, torcedores alegam que seria uma suposta indireta para falas recentes de Marta.

Hoje com 56 anos, Sissi atuou no futebol feminino entre 1988 e 2009, com passagens pelo Saad Esporte Clube, São Paulo, Palmeiras e Vasco, no Brasil, e San Jose CyberRays, California Storm e FC Gold Pride, nos EUA.

Ela disputou duas Copas do Mundo (1995 e 1999) e de dois Jogos Olímpicos (1996 e 2000) pela seleção.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE SISSI:

"Pensei muito sobre o que falar, como me posicionar sem criar mais atritos. A nossa geração merece respeito sim e continuarei brigando para que ninguém apague nossa a história. Uma história que foi construída com suor, dedicação, sacrifícios e persistência. Poucas pessoas sabem o que passamos para que essa geração pudesse usufruir e tivesse todas as condições que hoje está tendo, claro, com todos os méritos.

Eu não tenho vergonha de dizer que tive referências. Primeiro, a minha mãe, que foi fundamental para a minha formação como pessoa e me deu todo o suporte para que eu realizasse meus sonhos. E claro que tive outras pessoas que foram importantes no meu crescimento como ser humano. Serei eternamente grata a vocês e tenho certeza que a nossa luta não foi em vão.

Vamos continuar acreditando no futebol feminino e brigando por melhoras, o que vai ser importante para a próxima geração, mas não se esqueçam de quem veio antes."