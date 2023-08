Ginasta brasileiro sofre lesão grave e está fora do Mundial e Pan

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO/SP - Caio Souza foi diagnosticado com ruptura total do tendão de Aquiles e ficará de fora do Mundial de Ginástica Artística e dos Jogos Pan-Americanos.

O ginasta sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na última quinta-feira (3), durante o treino, e passou por cirurgia neste sábado (5). Ele só vai voltar a competir em 2024.

Caio não participará do Mundial nem do Pan. O primeiro torneio será de 30 de setembro a 8 de outubro, enquanto o segundo de 20 de outubro a 5 de novembro.

O atleta é o melhor brasileiro na atualidade no individual geral. Além de ter sido ouro na disputa no Pan de 2022 no Rio de Janeiro, também venceu no salto, conquistou prata na barra fixa e nas argolas e bronze nas barras paralelas.

Nas redes sociais, Caio explicou o que aconteceu e disse que seu foco no momento é a reabilitação.

"Graças a Deus, deu tudo certo, cirurgia realizada com sucesso e agora é focar na recuperação! No treino, dia 03/08, sofri uma lesão no tornozelo esquerdo, fiz os exames e o diagnóstico constatou uma ruptura total do tendão de Aquiles. Infelizmente quem está no esporte está sujeito a lesões e acredito cegamente que tudo acontece por uma razão, sei que Deus, como sempre, está no controle e Ele tem um plano grandioso para mim. Neste ano as competições se encerraram para mim, mas a reabilitação começa a partir de agora, portanto quero agradecer muito a equipe do Dr. Matheus por toda a atenção, cuidado e profissionalismo. Pensei muito se iria fazer esse post, mas como sei que uma hora ou outra teriam notícias achei melhor que eu mesmo desse esta. Deixo claro a todos que o sonho continua ainda mais vivo e o foco só aumentou agora! Será mais uma marca de guerra que eu vou vencer para voltar mais forte! Conto com a torcida de vocês!", escreveu Caio, no Instagram.