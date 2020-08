Arsenal vence o Liverpool e leva Supercopa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal inaugurou a temporada 2020/21 do futebol inglês vencendo a Supercopa da Inglaterra nos pênaltis contra o Liverpool por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, em partida disputada no estádio de Wembley, na manhã deste sábado (29).

Campeão da Copa da Inglaterra há menos de um mês, o Arsenal levou apenas 12 minutos para abrir o placar com Aubameyang.

Já no segundo tempo, o Liverpool, atual campeão do Campeonato Inglês, chegou ao empate com Minamino, aos 28min. Com a igualdade no placar, o campeão foi decidido nos pênaltis.

Após quatro cobranças convertidas, o jovem atacante Rhian Brewster desperdiçou para o Liverpool.

Coube a Aubameyang converter o pênalti que deu o título ao Arsenal, o 16º dos Gunners na Supercopa, feito que alça o clube à segunda colocação geral na história do torneio, atrás apenas do Manchester United, que tem 21 conquistas.

O calendário terá continuidade com a volta do Campeonato Inglês no próximo dia 12, um sábado.