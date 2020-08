Weverton falha no fim e Palmeiras empata com o Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha do goleiro Weverton impediu o Palmeiras de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado (29). Até os 50 minutos da segunda etapa, a equipe alviverde vencia o Bahia por 1 a 0, mas, após uma saída de gol desastrada do goleiro palmeirense, Marco Antônio empatou o jogo em 1 a 1.

Com o resultado, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo soma, agora, nove pontos, e está na sexta posição do Nacional, à frente justamente do Bahia.

No estádio Pituaçu, depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, o meia Zé Rafael abriu o placar, marcando o primeiro gol dele contra o seu ex-clube.

Reserva durante boa parte do jogo, ele ganhou uma oportunidade do técnico Vanderlei Luxemburgo aos 28 minutos do segundo tempo, quando substituiu Lucas Lima, que teve atuação regular no jogo.

Com a entrada do camisa 8, além de outras quatro mudanças, o Palmeiras passou a ter mais volume no campo de ataque e chegou ao gol aos 31 minutos.

Foi o primeiro gol de Zé Rafael contra a equipe baiana, pela qual ele atuou entre 2017 e 2018. No ano passado, ele chegou ao time alviverde em uma transferência de cerca de R$ 15 milhões.

O duelo em Salvador teve dois tempos distintos, com os gols sendo reservados para a etapa final.

Durante a primeira etapa não houve nem sequer um lance de real chance de gol. As duas equipes erram muitos passes, sobretudo quando estavam próximos à grande área. O Palmeiras deu seis chutes ao gol, enquanto o Bahia finalizou quatro vezes e nenhum dos arremates deram trabalho aos goleiros.

Dos dois lados faltava, também, maior aproximação entre os jogadores para que tabelas e triangulações pudessem abrir espaços nas defesas.

Após o intervalo, o Bahia voltou com mais ímpeto e chegou a marcar um gol, com Gilberto, de cabeça, mas o lance foi anulado pelo VAR (Árbitro de Vídeo) por causa de impedimento.

Depois deste lance, a partida ganhou mais movimentação, mas as equipes ainda pecavam nos arremates e nos passes mais próximos ao gol.

Mesmo com dificuldades para criar chances claras, o técnico Vanderlei Luxemburgo demorou até os 22 minutos para fazer as primeiras substituições, incluindo as entradas de Zé Rafael e Gustavo Scarpa, que também participou do gol, dando assistência ao camisa 8.

O Palmeiras ainda teve chance de ampliar, mas sofreu o gol no final da partida, quando Weverton saiu mal do gol, a bola ficou viva na área e Marco Antônio finalizou para a meta sem goleiro.

Na próxima rodada, o time alviverde vai encarar o Internacional, na quarta-feira (2), no Allianz Parque. Já a equipe baiana enfrentará o Flamengo, no mesmo dia, no Pituaçu.