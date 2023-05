Arrascaeta é relacionado e viaja com Flamengo para enfrentar o Racing

O time carioca é o segundo colocado do Grupo A, com três pontos. O Racing é o líder com seis.

O chileno Vidal postou um storie no Instagram com a frase: "Está de vuelta el crack (está de volta o craque)". O "O Dia" deu a informação inicialmente e o UOL confirmou.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O meia Arrascaeta está recuperado de uma lesão muscular e viajou com a delegação do Flamengo para a Argentina, onde o time enfrenta o Racing nesta quinta-feira (4) pela Libertadores.

