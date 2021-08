Após queda na semi do vôlei masculino, Brasil e Argentina reeditam disputa de 1988 pelo bronze

As duas seleções, aliás, já se enfrentaram em Tóquio, na fase de grupos. Os comandados pelo técnico Marcelo Méndez chegaram a abrir 2 sets a 0, mas o Brasil buscou a recuperação e venceu a no tie-break.

"Eu já passei por isso [derrota na decisão do terceiro lugar], o nosso grande desafio é estar no pódio. Passei por uma experiência dessa em 1988, e é um gosto muito amargo [perder]", disse o treinador.

Dos dois lados haverá personagens ligados de alguma maneira à disputa de 1988. Renan Dal Zotto, 61, técnico da seleção brasileira, estava em quadra naquele 2 de outubro de 1988 na Coreia do Sul. Do lado argentino, Facundo Conte, 31, destaque da equipe, é filho de Hugo Conte, 58, bronze em Seul.

O Brasil, por sua vez, consolidou-se em pouco mais de três décadas como potência. No período, chegou ao ouro em Barcelona-1992, Atenas-2004 e Rio-2016 e à prata em Pequim-2008 e Londres-2012. Assim, essa é a primeira vez em cinco edições dos Jogos que o país não chega à final do vôlei masculino.

