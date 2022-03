Após perder Luís Castro, time do Qatar anuncia Hernán Crespo como técnico

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Duhail, do Qatar, anunciou nesta quinta-feira (24) nas redes sociais que Hernán Crespo, ex-São Paulo, é o novo técnico do clube. Ele chega para substituir Luís Castro, que acertou com o Botafogo.

Após deixar o Tricolor, Crespo ficou livre no mercado e estava sem clube há cinco meses. No time paulista, o treinador conquistou o Campeonato Paulista de 2021, em cima do rival Palmeiras.

Crespo comandou o São Paulo em 53 partidas, sendo 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, obtendo um aproveitamento de 57,23%.

Luís Castro se despediu do Al Duhail, do Qatar, no último dia 18, após conquistar a Copa do Emir. Na manhã de desta quinta-feira (24), ele publicou uma foto segurando a camisa do Botafogo e disse estar "pronto para iniciar a caminhada com a Estrela Solitária no peito".

O comandante tem um acordo com o clube alvinegro e é aguardado no Rio de Janeiro neste fim de semana.