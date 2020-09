Após Flamengo, Fluminense vive surto de Covid-19 com quase 10 infectados

Após o Flamengo sofrer com alto número de contaminados pela Covid-19, agora quem vive um surto é o Fluminense com ao menos nove jogadores que testaram positivo no elenco. De acordo com reportagem do Uol, os infectados tiveram os exames divulgados nesta sábado (26).

Entre os contaminados estão os jogadores Calegari, Luccas Claro, Luiz Henrique, Miguel e Marcos Paulo, do time principal. Também testaram positivo André, Luan, Martinelli e Nascimento, do time sub-23 que foram confirmados pelo Fluminense

"A maioria dos atletas que testaram positivo estão assintomáticos. Alguns apresentam sintomas leves, como dores no corpo, mas nada preocupante. Todos já estão cumprindo a quarentena", disse o médico do clube Douglas Santos para o Uol.

O Flamengo vive surto de Covid-19 há uma semana, com quase 30 infectados entre jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes. O rubro-negro tenta adiar partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão, neste domingo (27), devido ao problema. CBF e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negaram o pedido.

Já o Fluminense tem jogo marcado para a próxima segunda-feira (28), contra o Coritiba, no Maracanã, também pelo Campeonato Brasileiro.

Nota do Fluminense

Em testes realizados nesta sexta-feira (25/09), no centro de treinamento do Fluminense, cinco jogadores tiveram resultados positivos para a Covid-19. São eles Calegari, Luccas Claro, Miguel, Luiz Henrique e Marcos Paulo.

No exame anterior à partida e no inquérito epidemiológico feito no dia do jogo todos os resultados haviam sido negativos.

No entanto, Marcos Paulo sentiu-se mal ainda no hotel e não seguiu com o grupo para o estádio. Durante a partida, Luiz Henrique sentiu-se mal e foi substituído.

⠀

Também no grupo do sub-23 houve resultados positivos nos testes de quatro atletas: André, Luan, Martinelli e Nascimento. Os atletas já estão isolados, cumprindo quarentena.