Justiça suspende partida entre Palmeiras e Flamengo

Por decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro a partida entre Palmeiras e Flamengo, que seria realizada neste domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro, foi suspensa. A determinação acatou pedido feito pelo Sindeclubes, que representa funcionários dos clubes do Rio.

O Sindeclubes afirmou que havia risco de contaminação pela Covid-19, devido ao surto de infectados no time rubro-negra com 21 profissionais escalados pelo clube para a partida.

O Flamengo tem mais de 30 infectados, entre jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes.

Confira a decisão do juiz Filipe Olmo:

"Apesar dos protocolos estabelecidos pela CBF e pelo 2º réu, é público e notório, pelos documentos e notícias juntadas aos autos, que há um surto focalizado entre os empregados e jogadores do Clube de Regatas do Flamengo. Em razão dos eventuais resultados falso-negativos e da possibilidade de haver infectados dentro do período de incubação, não há garantia de que os empregados saudáveis não terão contato com outros empregados que possam estar infectados.

Deve-se ressaltar, ainda, que os exames são realizados com antecedência de 2 a 3 dias, e que outros empregados podem ter sido infectados após a realização do exame, em razão do surto focalizado já mencionado. Neste contexto, não há como garantir que empregados que tenham testado negativo estejam, de fato, saudáveis e não estejam transmitindo o vírus, seja pela possibilidade de resultado falso-negativo, seja pela possibilidade de ter contraído o vírus após a realização do exame.

Ressalte-se que o sindicato autor representa o staff do clube, composto, muitas vezes, por pessoas idosas e/ou pertencentes ao grupo de risco, o que potencializa o risco da realização da partida em questão.

Manter a partida implicaria risco demasiado para a saúde de jogadores das duas equipes, comissão técnica e demais empregados. Além disso, há risco de contaminação dos familiares, quando do retorno para casa."