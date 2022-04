Após derrotas na Libertadores, América-MG e Athletico-PR buscam reação no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ambos derrotados na Libertadores, América-MG e Athletico-PR buscam reação e se encontram na tarde deste sábado (30), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense perdeu por 1 a 0 para o Libertad, no Paraguai, na terça-feira (26), enquanto o time mineiro, jogando em casa, sofreu virada nos minutos finais e foi superado por 3 a 2 pelo Tolima, na quarta-feira (30).

No Brasileiro, os dois clubes têm três pontos, com duas derrotas e uma vitória, mas vivem situações diferentes: O Athletico-PR vem de vitória contra o Flamengo, no sábado (23), enquanto o América-MG perdeu por 3 a 0 contra o Santos na Vila Belmiro, no domingo (24). O time alviverde é o 14º colocado, enquanto o Athletico-PR está na 16ª posição.

A próxima disputa do América-MG no Brasileiro é contra o Atlético-MG, no Mineirão, no próximo sábado (7). Antes disso, no entanto, os clubes mineiros se enfrentam pela Libertadores, na terça-feira (5), no estádio Independência.

O Athletico-PR, por sua vez, encara o The Strongest na terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. No sábado, o time paranaense recebe o Ceará, na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Brasileiro.

Para o confronto em Belo Horizonte, o técnico Carille não terá o volante Hugo Moura, afastado com Covid-19. Por conta do calendário intenso, a equipe rubro-negra também irá poupar alguns titulares neste final de semana: o atacante Marcelo Cirino e o volante Bryan Garcia não estão entre os relacionados. Com isso, um provável escalação do clube paranaense é: Bento; Matheus Felipe, Pedro Henrique e Lucas Fasson; Orejuela, Matheus Fernandes, Christian, Léo Cittadini e Cuello; Vitor Bueno e Rômulo.

Do lado do time Mineiro, Vagner Mancini terá dois novos desfalques: Everaldo e Alê, que tiveram lesões musculares constatadas. Eles se juntam a Wellington Paulista e Marlon no departamento médico. Para o duelo em casa, o treinador deve ir a campo com: Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Lucas Kal e Índio Ramirez; Paulinho Bóia e Pedrinho.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (30)

Árbitro:Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere