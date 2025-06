Aniversariante do dia, Messi nunca foi eliminado em fase de grupos

O empate por 2 a 2 com o Palmeiras, nesta segunda-feira (23), no Hard Rock Stadium, garantiu o Inter Miami nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Com a classificação, Lionel Messi ampliou uma marca impressionante na carreira: nunca foi eliminado em uma fase de grupos, seja por clubes ou pela seleção argentina. Segundo a Opta Sports, o craque disputou 33 fases de grupos somando passagens por Barcelona, PSG, Inter Miami e Argentina — e avançou em todas.

O Inter Miami ficou com a segunda colocação do Grupo A, com 5 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que terminou em primeiro pelo saldo de gols.