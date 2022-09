André diz que não esperava ser convocado e elogia Tite

O Tricolor vivia um pequeno jejum de três jogos sem vencer. Agora, se prepara para o jogo decisivo na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians na quinta (15), às 20h. André, suspenso, será uma baixa da equipe no embate.

"Ressaltar também o trabalho do professor Diniz. É um cara espetacular e fora da curva, dentro e fora de campo. Então, a vitória saiu e, se Deus quiser, podemos ser coroados com o título neste ano", completou.

"Não [esperava ser chamado]. Surgiu bastante o assunto na semana e fico feliz por estar sendo citado pelo treinador que vai trazer o hexa. Muito feliz. Se eu já estivesse no profissional em 2019 e o time encaixado, talvez eu teria mais oportunidade. Estou focado no Fluminense e nosso time vem fazendo uma temporada brilhante, dando gosto de jogar", declarou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque do Fluminense na temporada, o volante André chegou a ser cogitado na Seleção brasileira. Sem ser convocado na última sexta (9), o jogador disse estar focado no clube, que venceu o Fortaleza por 2 a 1 na noite deste sábado (10), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.