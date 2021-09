Anderson Silva diz que planeja se aposentar antes de completar 50 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista para o site americano TMZ, Anderson Silva, de 46 anos, disse que ainda tem cerca de três anos na luta. O plano do lutador é se aposentar antes de completar 50 anos.

"Meu objetivo é realizar a minha última luta aos 49 (anos). Provavelmente aos 49 estarei acabado. Esse é o meu objetivo. Lutar por mais 3 anos e pronto. 49, esse é o número! Talvez eu possa lutar mais, mas agora meu objetivo é quando eu completar 49 anos, eu paro", disse.

Spider 'pendurou as luvas' do MMA em 2018, quando foi nocauteado por Lyoto Machida, no UFC 224.

Apesar disso, o brasileiro ingressou no boxe. No próximo sábado, 11, ele enfrentará Tito Ortiz, outra estrela do MMA. Além desta luta, o evento também contará com o duelo entre Evander Holyfield e Vitor Belfort.

No UFC, Anderson Silva conquistou o cinturão do Peso Médio e o defendeu por 10 lutas consecutivas, tendo a sequência interrompida em 2013, quando perdeu o para o americano Chris Weidman. Spider somou 17 vitórias seguidas e é considerado um dos maiores lutadores de MMA da história.