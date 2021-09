Avaí vence, encosta no G4 e piora crise do Vasco na Série B do Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco parece estar em uma crise sem fim na Série B do Campeonato Brasileiro. Em casa, o Avaí bateu o time cruz-maltino por 3 a 1, nesta segunda-feira (6), e, ao menos momentaneamente, encostou no G4. Já o time de Lisca, novamente, deixou o campo com um resultado negativo e com o acesso à elite do futebol parecendo cada vez mais longe. O triunfo foi construído com gols de Getúlio, Bruno Silva e Jonathan, Morato fez o dos cariocas.

Com o resultado, o Leão foi a 37 pontos e está a um do Goiás, quarto colocado. O Vasco, por outro lado, permanece com 32, na nona colocação. Vale ressaltar que este duelo foi o que abriu esta 23ª rodada. Na próxima, o Avaí enfrenta o Remo, fora de casa, no dia 16. Já o Vasco, também no dia 16, visita o CRB.

Depois de um começo estudado e chance desperdiçada pelo Vasco — com Romulo, de cabeça —, o Avaí abriu o placar em uma das primeiras investidas. Em contra-ataque, Copete passou com facilidade por Zeca e achou Getúlio no meio da zaga. O atacante recebeu em velocidade, tirou de Vanderlei e bateu para o gol.

Com o placar favorável, o Avaí passou a ditar o ritmo da partida. O time de Santa Catarina deixava a bola com o Vasco e se organizava defensivamente, fazer com o que o Cruz-Maltino tivesse dificuldades em encontrar espaços. Cano, porém, recebeu em profundidade nas costas da defesa e acionou Morato que, sem marcação, mandou para o fundo da rede.

A arbitragem marcou impedimento e o lance foi revisado pelo VAR. Contra o Brasil de Pelotas, na última sexta-feira, o time da Colina fez um gol que foi anulado por impedimento, mas o VAR não foi capaz de traçar a linha e prevaleceu a decisão do campo.

Após o empate, o Vasco melhorou na partida e equilibrou as ações. Os dois times passaram a abusar das tentativas de jogadas em velocidades e, desta forma, até criaram boas oportunidades, mas sem mandar para a rede.

O segundo tempo tinha acabado de começar e o Avaí passou à frente novamente no placar. Miranda fez falta próximo à área. Na cobrança, bola foi alçada na área, Getúlio escorou e Bruno Silva, sem marcação, completou.

Com o marcador favorável novamente, o Avaí voltou a adotar a mesma estratégia e dar campo ao Vasco, apostando nas saídas em velocidade. O time cruz-maltino encontrava obstáculos e chegou com mais clareza apenas em uma cabeçada de Caio Lopes, que Glédson defendeu.

O Vasco fez mudanças e tentou mudar o comportamento em campo, buscando ficar mais com a bola e "empurrar" o Avaí para o campo de defesa. Porém, apenas um chute cruzado de Cano, que Daniel Amorim não alcançou, foi o lance mais perigoso.

Na reta final, o Avaí encaixou um contra-ataque e Copete saiu cara a cara com Vanderlei. A bola bateu na trave e, no rebote, Jonathan, que tinha acabado de entrar, balançou a rede.

Nos minutos finais, já sem muita estratégia e sem chances de mudar o cenário da partida, o Cruz-Maltino ainda tentou ir à frente da forma que deu, mas não teve sucesso. O Avaí, com placar e tempo a favor, apenas esperou o apito final.

AVAÍ

Glédson, Edilson, Betão, Fagner Alemão e João Lucas (Rafel Pereira); Bruno Silva, Marcos Serrato (Wesley Soares), Jean Cléber (Jonathan) e Vinícius Leite; Getúlio (Romulo) e Copete (Diego Renan). T.: Claudinei Queiroz

VASCO

Vanderlei, Leo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Romulo (Daniel Amorim), Andrey (Caio Lopes) e Marquinhos Gabriel (Caio Lopes); Morato (Figueiredo), Léo Jabá (Gabriel Pec) e Cano. T.: Lisca

Estádio: Ressacada, Florianópolis (SC)

Juiz: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Cartões amarelos: Lisca (técnico), Leandro Castan, Miranda (Vasco)

Gols: Getúlio, aos 13min do primeiro tempo, Bruno Silva, aos 2min, e Jonathan, aos 36min do segundo tempo (Avaí); Morato, aos 29min do primeiro tempo (Vasco)