Ana Marcela Cunha é penta do circuito mundial de maratona aquática

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de não ter participado de uma das quatro etapas da temporada, Ana Marcela Cunha se sagrou campeã pela quinta vez do circuito mundial da maratona aquática, agora chamado Fina Marathon Swim World Series. Nesta quinta-feira (16), a brasileira foi prata na etapa decisiva, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, realizada em dobradinha com a abertura do Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta.

Para alcançar o título geral, dividido com a francesa francesa Oceane Cassignol, que somou os mesmos 2.300 pontos que ela, Ana Marcela Cunha ganhou a etapa de Doha (Qatar), em março, e a de Eliat, em Israel, no fim de semana passado. Ela não competiu na Macedônia do Norte, logo depois de Tóquio-2020, e todas as outras cinco etapas, realizadas no meio do ano, quando o mundo vivia a terceira onda da Covid-19, foram canceladas.

Ouro em Tóquio e cada vez mais firme no hall das maiores das maratonas aquáticas em todos os tempos no feminino, Ana Marcela chegou ao seu quinto título do circuito mundial, repetindo as conquistas de 2018, 2014, 2012 e 2010. Nas últimas duas temporadas, em 2020 e 2019, ela havia sido segunda colocada, mesmo resultado de 2017. Desde 2008 ela fica pelo menos na terceira colocação.

O circuito tradicionalmente premia os atletas que participam do máximo de etapas, o que Ana Marcela Cunha não costuma fazer por priorizar os principais eventos de cada ano, como Mundiais e Olimpíadas. Agora com cinco títulos, ela abriu dois de vantagem sobre a italiana Rachele Bruni, que tem três. A brasileira, porém, ainda não conseguiu conquistar o título do Campeonato Mundial nos 10 km. Tem uma prata e dois bronzes.