Ex-zagueiro do Botafogo é encontrado morto em hotel no Rio de Janeiro

O ex-zagueiro de base do Botafogo, Bruno dos Santos Sá, de 41 anos, foi encontrado morto, nesta quinta-feira (16), em um hotel no Centro do Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi revelada.

A Polícia Civil do Rio instaurou um inquérito de investigação. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde passará por exame de necropsia para constatar a causa da morte.

O clube já tomou conhecimento sobre o caso e em breve, emitirá uma nota de falecimento.

Segundo informações do site UOL, Bruno participou de um jogo beneficente no estádio no último sábado (11).

O ex-jogador foi revelado pelo Botafogo e jogou profissionalmente por América (RJ), Lajeadense (RS), Guarani (RS), Aimoré (RS) e Ceres (RJ), onde encerrou a carreira em 2014.